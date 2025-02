Hamilton, minaccia Verstappen: la F1 è già nella bufera

L’annuncio a poco meno di un mese dall’inizio del Mondiale 2025. La sfida tra il neo pilota Ferrari e quello della Red Bull è già ricominciata

Manca meno di un mese all’inizio ufficiale del Mondiale 2025 di Formula 1, ma i motori delle monoposto sono già molto caldi. Il favorito anche quest’anno sarà Max Verstappen, se non altro perché ha vinto gli ultimi quattro titoli, e in partenza ha la macchina più forte. L’insidia più grossa per l’olandese è rappresentata senz’altro da Lewis Hamilton, la ‘speranza’ Ferrari.

Ferrari, Hamilton per tornare sul tetto del mondo

Sette volte campione del mondo, il pilota inglese è ovviamente temutissimo a Milton Keynes. Con lui la ‘Rossa’ non può che candidarsi alla vittoria finale, sia del titolo Piloti che di quello Costruttori. Entrambi, ricordiamo, mancano rispettivamente dal 2007 e dal 2008.

Advisor Red Bull: “Verstappen il miglior pilota, ma se Hamilton…”

Scopriremo presto se Hamilton sarà subito competitivo per battagliare con Verstappen. “Dopo i test in Bahrain (26-28 febbraio, ndr) – ha specificato Helmut Marko, autorevole Advisor della Red Bull, nell’intervista al media austriaco ‘OE24’ – È lì che vedremo quanto è valida la Ferrari”.

Per ovvie ragioni, è come chiedere all’oste se il suo vino è buono, Marko ha dichiarato che Verstappen “è il miglior pilota in circolazione“.

Allo stesso tempo, però, ha elogiato Hamilton, aggiungendo che “se dovesse essere motivato e avere una vettura competitiva, allora riprenderebbe da dove ha interrotto nel 2021”.

La clamorosa rimonta (sfiorata) del 2021

Marko fa riferimento al primo Mondiale vinto da Verstappen, con Hamilton che quasi completò una rimonta pazzesca, giungendo alla fine solo otto punti dietro il classe ’97: “Quell’anno fu impressionante – ha sottolineato il consigliere della Red Bull – Ora alla Ferrari gli ci vorrà un po’ per abituarsi, ma l’avventura è affascinante”.

Per dare fastidio a Verstappen, ha ribadito in conclusione, “la Ferrari dovrà essere competitiva“.

Formula 1, il calendario del Mondiale 2025

Formula 1, il calendario del Mondiale 2025