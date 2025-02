Serie A: riparte la rincorsa dell’Inter al Napoli! Juventus ospite del Cagliari

Il grande calcio non si ferma. Riparte, questa sera, la Serie A: scopriamo insieme le partite più interessanti di questa 26esima giornata.

Dopo la sconfitta esterna con la Juventus, l’Inter di Simone Inzaghi è pronta ad ospitare il Genoa di Patrick Vieira. La Beneamata è ferma a quota 54 punti, due in meno del Napoli capolista; il Grifone, invece, è 11esimo in classifica con 30 punti. Cosa aspettarsi dalla gara di San Siro? Senza dubbio l’Inter può vincere e convincere: segnaliamo la quota della giocata “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 bancata 1,71; su Betclic 1,56 e su Unibet 1,74. Interessante anche la quota della giocata “Handicap 1 (-1)”, su Planetwin365 bancata 1,76; su Unibet 1,74 e su WilliamHill 1,75.

Atteso in trasferta, invece, il Napoli di Antonio Conte. I partenopei giocheranno al Sinigaglia contro il Como, per provare a mantenere le distanze dall’Inter: in questo momento, gli azzurri, come anticipato, sono in testa alla classifica con 56 punti. La possibilità che il Napoli vinca contro i lariani pagherebbe su Planetwin365 2,15 volte la posta; stessa quota che troviamo su WilliamHill, mentre su Betclic si parla di 2,11 volte la posta. Da considerare anche la giocata “Multigol 2-3”: la quota è di 2,02 su Planetwin365; su Betclic 1,66 e su WilliamHill 1,90. Tra i risultati esatti, segnaliamo il 2-0 in favore del Napoli: la giocata è proposta su Planetwin365 a 10,47; su WilliamHill 9,50 e su Unibet 8,50.

Archiviata la tremenda delusione in Champions League, la Juventus di Thiago Motta cerca la quarta vittoria di fila in campionato. I bianconeri saranno ospiti del Cagliari: ricordiamo che quest’ultimi sono quarti con 46 punti, gli stessi della Lazio quinta. La possibilità che la Juventus vinca in Sardegna pagherebbe su Planetwin365 1,84 volte la posta; su Betclic e Unibet 1,82. Segnaliamo anche la quota della giocata “Parziale-finale X/2”, su Planetwin365 a 5,03; su WilliamHill 4,80 e su Betclic 4,15.

Non è un buon momento per l’Atalanta di Gasperini, reduce da un solo successo nelle ultime sette gare ufficiali. La Dea, terza con 51 punti, deve tenere a distanza le avversarie e magari provare a tenere vive le speranze Scudetto. Nel prossimo turno, l’Atalanta sarà ospite dell’Empoli: da tenere in conto la giocata “Parziale-finale 2/2”, su Planetwin365 a 2,34; su WilliamHill 2,30 e su Betclic 1,97.