Pazzesco in MotoGP, Bagnaia perde il titolo: cosa è successo

La sfida interna con Marquez è già partita. La notizia ufficiale che scuote la Ducati a pochi giorni dall’inizio del Mondiale 2025

Bagnaia quinto in classifica a mezzo secondo da Marquez. I test a Buriram, gli ultimi prima del Mondiale che scatterà proprio in Thailandia il 28-2 marzo, non sono stati esaltanti per il pilota torinese. Anche se, come riferito dai cronisti presenti, alla fine dei due giorni è riuscito in qualche modo a risolvere i principali problemi che avevano frenato la sua Ducati, che fino al 2026 continuerà a utilizzare motore e moto della GP24.

Bagnaia è avvisato: Marquez punta ai 9 titoli di Valentino Rossi

Bagnaia ha chiuso le prove col tempo di 1’29”378, con un ritardo appunto di +0”523 dal suo nuovo compagno di team. Compagno non banale, visto che parliamo di uno che ha vinto 8 Mondiali, e che nel prossimo proverà a raggiungere i 9 di quello che a inizio carriera fu il suo acerrimo rivale, Valentino Rossi.

Sfida interna alla Ducati

Il vice campione del mondo 2024 dovrà correre, quindi, con delle pressioni enormi. Ogni punto non conquistato potrebbe risultare decisivo nella classifica finale della MotoGP 2025. In Ducati è già scattata la sfida nella sfida, Pecco Bagnaia contro Marc Marquez. Uno contro l’altro, senza esclusione di colpi, un duello che ricorda qualcuno del passato, anche recente.

MotoGP 2025, Marquez il grande favorito per i bookmakers: segue Bagnaia. Poi il vuoto…

Nessuno sarà davvero in grado di contrastare i piloti Desmosedici, così almeno la pensano gli scommettitori. Il grande favorito alla conquista del Mondiale, non a caso, è proprio Marc Marquez: lo spagnolo è quotato a 1,53. Dietro di lui, manco a dirlo, c’è proprio Pecco Bagnaia col doppio (3.00) della quota del compagno di box.

Gli altri piloti hanno quote decisamente più alte: fa notizia Jorge Martin, il campione dello scorso anno che correrà sull’Aprilia: è il terzo incomodo, col suo secondo trionfo consecutivo che viene dato a 13,00. Stessa quota per Pedro Acosta della KTM. Lontanissimi Alex Marquez e Fabio Quartararo, quotati a 34,00; mentre a 41,00 Bezzecchi con l’Aprilia.

Le quote dei piloti della VR46 Racing di Valentino Rossi

I bookmakers danno ancor meno credito ai piloti della VR46 Racing di Valentino Rossi, che da quest’anno utilizzerà una Ducati ufficiale come Marquez e Bagnaia. Come riporta ‘corsedimoto.com’, la vittoria della MotoGP 2025 da parte di Di Giannantonio è data a 51,00. Un trionfo iridato del suo compagno di team, Franco Morbidelli, addirittura a 81.00. Sta a loro, e agli altri, provare a sovvertire i pronostici tutti in favore del duo Ducati.