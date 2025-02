Marquez, Bagnaia ora trema: bomba Ducati

Marquez suona la carica e Bagnaia ascolta con attenzione le sue parole: ecco cosa sta succedendo in casa Ducati.

La Ducati si sta preparando, dopo i test di rito svolti in cui Marquez è andato molto bene mentre Bagnaia ha un po’ più faticato, al Mondiale 2025. Le aspettative, dopo l’approdo del campione spagnolo, si sono inevitabilmente alzate tantissimo e la stagione di MotoGP ha perciò già iniziato ad attirare parecchio l’attenzione di molti.

C’è quindi chi non vede l’ora di osservare Marc Marquez in azione con la Ducati e chi invece teme un contraccolpo per Pecco Bagnaia. Il pilota di Borgo Panigale ha regalato negli anni tante soddisfazioni alla Casa e ai suoi tifosi, ma in questo 2025 è chiamato a riscattare tutto quello che non ha funzionato lo scorso anno.

Ecco allora che, se da un lato Bagnaia è concentrato al 100% sul suo Mondiale, dall’altro c’è Marquez che non le ha mandate a dire e che punta decisamente in alto. Ecco cos’ha riferito il pilota e quali sono state le parole che più hanno attirato l’attenzione dei tifosi di Borgo Panigale. Una cosa è certa: i motori si stanno decisamente scaldando!

Marquez suona la carica: le sue parole sul Mondiale 2025

Marc Marquez, ospite nella trasmissione spagnola ‘El Hormiguero’, ha dichiarato: “A 32 anni pensi di più, con l’esperienza impari che non devi correre rischi massimi a ogni giro o in ogni sessione di prove. Ci sono punti chiave in una gara, cinque o sei giri che sono cruciali, e poi devi correre rischi se vuoi vincere, ma non per 25 giri”. Ma non è finita qui.

“Se metti due galli – ha continuato – nello stesso pollaio a 20 o 25 anni, male, bomba, esplosione. Ma Pecco ha 27 anni, io 32, e lui è un gentiluomo, è calmo. Abbiamo parlato molto fino a ora, ma sappiamo entrambi che dalla prima all’ultima gara, ognuno penserà ai propri interessi“. E infatti ha poi aggiunto: “Pecco è un gentiluomo, ma in pista è il più grande guerriero. Se deve metterti la moto addosso, te la mette addosso”.

“Sono felice – ha però poi anche sottolineato – per il passaggio in Ducati. Mi sento pieno di energia, e questo è molto importante. Sono sulla moto migliore e nel team migliore. Se voglio lottare per il titolo, è nelle mie mani. Ho fatto del mio meglio in inverno. Lotterò per il titolo“.