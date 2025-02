Bagnaia, la trappola di Marquez: scintille Ducati

Valentino Rossi esce allo scoperto e rilancia l’eterna rivalità col pilota spagnolo, compagno in Ducati del romano cresciuto nella sua VR46

Bagnaia e la ‘trappola’ di Marquez spiegata al pilota italiano non da il primo che passa in MotoGP, ma da un certo Valentino Rossi: “Ecco cosa non bisogna fare”.

Bagnaia-Marquez, Valentino Rossi all’attacco

Bagnaia-Marquez, scintille Ducati. Ad avvelenare i pozzi ci pensa lui, il ‘Dottore’ che con lo spagnolo ha battagliato in pista quando la sua carriera aveva ormai imboccato il viale del tramonto. Lo scontro nel 2015, in Malesia, costò al 46 il decimo titolo in carriera.

Rossi vs Marquez, rivalità eterna: cosa successe nel GP di Malesia

Valentino Rossi contro Marquez, un duello accesissimo in pista e fuori nella seconda metà degli anni 2000. Lo spagnolo era in forte ascesa, deciso a battere il pilota più anziano e più famoso di tutto il movimento a due ruote (e non solo).

Il GP di Malesia del 2015 è ancora oggi uno dei ‘simboli’ dello scontro tra Rossi e Marqeuz. Al termine di un appassionante quanto pericoloso corpo a corpo, anzi moto a moto, il catalano cadde a terra con la responsabilità che venne poi data tutta a Rossi.

Come conseguenza ci fu la retrocessione del nove volte campione del mondo all’ultimo posto della griglia del Gran premio successivo e decisivo a Valencia. Dove Valentino perse il titolo, a vantaggio dell’altro suo acerrimo rivale, Jorge Lorenzo.

Rivalità Bagnaia-Marquez, Valentino Rossi ‘punge’: “Non farsi condizionare dal compagno di squadra”

Valentino Rossi ha smesso di correre da diversi anni, eppure la grande rivalità con Marquez non si è spenta. Al ‘Corriere della Sera’, dando dei consigli all’amico ed ex pilota della sua VR46 Pecco Bagnaia su come affrontare la stagione e un compagno di squadra molto forte, ha ‘punzecchiato’ – senza nominarlo… – il 32enne di Cervera.

“Cosa consiglio a Pecco? Ci sono giorni in cui bisogna vincere e altri in cui è importante portare a casa punti.

Non deve cadere nelle trappole, nei giochi mentali, non farsi condizionare dal compagno di squadra. Nei duelli divertirsi e tentare l’impossibile”, ha concluso il numero uno della VR46, scuderia che al Mondiale MotoGP si presenterà con la coppia Morbidelli-Di Giannantonio.

Pecco Bagnaia: “Non cambierò la strategia. Voglio battere tutti”

Il vice campione del mondo punta a riprendersi il titolo nel Mondiale 2025 che prenderà ufficialmente il via in Thailandia, nel weekend del 28 febbraio-2 marzo. A quanto pare, però, non sembra tanto disponibile ad ascoltare i ‘consigli’ di Valentino, adottando uno stile di guida meno garibaldino.

“Non farò molti cambiamenti – ha detto alla presentazione della nuova Desmosedici – Non cambierò la strategia, ma alcune cose in gara. Voglio battere tutti, questa sarà la missione”.