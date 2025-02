Kean, che paura: ferita al volto, esce in barella e va in ospedale durante Verona-Fiorentina

Ancora paura in casa della Fiorentina: nel corso della partita giocata dai viola contro l’Hellas Verona infatti, l’attaccante Moise Kean si è accasciato al suolo a pochi minuti dall’inizio della ripresa, a causa di un colpo subito all’arcata sopraccigliare dopo un contrasto aereo, per un colpo subito fortuitamente sul ginocchio di Dawidowicz.

Evidente perdita di sangue per lui, per alcuni minuti allo staff medico della Fiorentina ha provato a suturare la ferita. Kean ha provato a continuare, ma dopo uno scatto si è subito fermato e si è accasciato da solo all’altezza della metà campo. Emblematica la reazione di Bove che in panchina si è girato dall’altra parte per non guardare la scena. Kean comunque non ha perso i sensi, ma è stato portato fuori in barella e poi un’ambulanza lo ha subito portato in ospedale per accertamenti.