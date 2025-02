Cristiano Ronaldo il più forte di sempre? Benzema: “No, per me il migliore è…”

Dopo le ultime dichiarazioni di Cristiano Ronaldo, che si è autoproclamato il miglior giocatore della storia, il suo ex compagno al Real Madrid, Karim Benzema, ha espresso un’opinione diversa. Intervistato da TNT Sports dopo la vittoria dell’Al-Ittihad per 4-1 sull’Al-Hilal in Saudi Pro League, il calciatore francese ha espresso un altro tipo di parere e ha indicato Ronaldo il Fenômeno come il miglior calciatore di tutti i tempi. “Ognuno può dire ciò che vuole. Se Cristiano pensa di essere il migliore della storia, allora lo è per lui. Dipende dai punti di vista. Per me, il migliore è Ronaldo, il brasiliano. Ma Cristiano è un grandissimo giocatore”, ha dichiarato Benzema, provando a evitare polemiche con il portoghese.

Le parole del Pallone d’Oro 2022 fanno riferimento alla recente intervista di CR7, in cui il cinque volte vincitore del Pallone d’Oro ha ribadito la sua convinzione di essere il calciatore più totale di sempre, escludendo Pelé, Messi e Maradona. , ha affermato il portoghese: “Nel calcio so fare tutto: colpisco bene di testa, tiro le punizioni, calcio bene con il sinistro, sono veloce, sono forte. Capisco che ad alcuni possano piacere di più Messi, Pelé o Maradona, e lo rispetto. Ma dire che Cristiano non è completo è una bugia. Sono il giocatore più completo di sempre” Intanto CR7 continua a stupire in Arabia Cristiano Ronaldo intanto continuerà a giocare in Arabia Saudita: l’indiscrezione che aveva raccolto tempo fa il nostro Gianluigi Longari, che aveva anticipato come il campione portoghese fosse vicino al prolungamento del proprio contratto con l’Al-Nassr per un anno con opzione per una stagione ulteriore, dunque fino al 30 giugno 2027 eventualmente. Una raffica di gol per lui in questa Saudi Pro League: a 40 anni CR7 ha decisamente ancora voglia di dire la sua nel calcio e di continuare ad inseguire l’obiettivo dei 1000 gol in carriera.