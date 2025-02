ESCLUSIVA SI L’agente di Gineitis: “Gol che aumenta la fiducia. Futuro? Altri club lo tengono d’occhio, ma pensa al Toro”

Il Torino di Paolo Vanoli manda ko il Milan in una serata nera per il Diavolo ed il protagonista di serata è il giovane Gvidas Gineitis. Il classe 2004 ad un quarto d’ora dalla fine ha realizzato il gol del definitivo 2-1 trovando la sua seconda rete stagionale ed in generale la seconda fra i grandi con la maglia granata. Se la passata stagione è stata quella degli esordi in massima serie insomma, quella attuale è della consacrazione. D’altronde le reti sono arrivate in sfide non banali contro Fiorentina e appunto Milan, poi c’è da aggiungere un assist contro l’Inter.

L’agente del giocatore, Dmitry Vinokurov, è intervenuto a Sportitalia per commentare brevemente la sua grande serata: “Credo che Gvidas abbia dato prova del suo valore già in molte altre occasioni” – le sue parole – “ma è chiaro che questo importante gol dimostra che continua a guadagnare fiducia e che è in grado di svolgere un ruolo cruciale in partite così importanti”. Una crescita che non passa inosservata, ma che secondo il procuratore non distrae affatto il giocatore per il futuro: “Ovviamente anche altri club tengono d’occhio la sua crescita, ma per ora Gvidas ha un contratto pluriennale con il Torino ed è completamente concentrato sui granata”, ha spiegato.

Le parole di Gineitis a fine partita

Il centrocampista granata, dopo aver siglato il gol partita contro il Milan, ha parlato ai microfoni di Torino Channel: “Sono entrato per far vincere la squadra ed è successo questo oggi: Sanabria mi ha passato il pallone e ho calciato come il mister mi dice. Sono molto emozionato. Emozioni? Segnare sotto la curva mi rende troppo felice. E’ il primo gol segnato nel nostro stadio. Sono contento. Vanoli dice che devo calciare di più? Il mister mi dice sempre in allenamento di calciare da 25-30 metri. Se ho il piede, devo calciare. Oggi è successo questo su assist di Sanabria”.

Con Vanoli, Gineitis sembra essere valorizzato ancora più di prima, come conferma lo stesso giocatore: “Il mister mi aiuta tanto in allenamento, mi dice cosa sbaglio e dove posso migliorare. Imparo e a volte si vede in campo. Clima nello spogliatoio? C’è un clima fantastico perché era difficile vincere ma abbiamo dimostrato il nostro carattere e abbiamo portato a casa tre punti”.