Crisi nera per Sinner, altra stangata: non se ne può più

Per Jannik Sinner davvero è un momento particolarmente complicato: arriva una nuova notizia che agita ulteriormente le acque

La famiglia, la neve e gli sci. Si è rifugiato a casa Jannik Sinner per cercare un po’ di tranquillità dopo il trambusto degli ultimi mesi.

L’accordo trovato con la Wada e i tre mesi di sospensione non sono serviti a rasserenare il clima nei confronti dell’atleta altoatesino, anche se almeno si è messa la parola fine ad una questione che stava diventando troppo pesante da sopportare. Ora Sinner potrà ricaricare le pile e presentarsi a Roma per riprendere il percorso interrotto dopo la vittoria agli Australian Open, intanto però il suo nome continua ad essere al centro delle polemiche e del chiacchiericcio.

C’è la questione clostebol, sicuramente, ma non soltanto quella. Subito dopo l’ufficialità dell’accordo, Sinner è volato a Dubai. Un viaggio che è conciso con la presenza negli Emirati Arabi anche di Anna Kalinskaya. La tennista russa è stata eliminata al primo turno dal Wta 500 ad opera della Svitolina, confermando il suo momento nero. Dopo la sconfitta ha deciso di restare qualche giorno in città ed è stato ovvio pensare ad una scelta legata alla presenza del campione di San Candido.

L’incontro tra i due però non c’è stato, almeno nessuno li ha visti insieme, ed allora il dubbio sulla loro relazione è diventato quasi certezza: più che crisi, il rapporto è ormai definitivamente finito da tempo.

Sinner, crisi con la Kalinskaya: la relazione che non c’è

Neanche trascorrendo qualche giorno nella stessa città, i due sono riusciti a incrociare le loro giornate ed allora sembra essere superfluo continuare a parlare di una relazione che ormai non c’è più.

I due non appaiono più insieme da mesi, come da mesi si rincorrono voci sulla loro separazione. Nessuno dei due ha mai confermato (o smentito) la rottura, ma appare chiaro che – per quanto la coppia possa essere riservata – le settimane senza che siano mai stati beccati insieme possono significare soltanto una cosa: la coppia non c’è più.

A conferma di questa ipotesi anche le strade diverse che hanno preso dopo Dubai i due tennisti. Come detto Sinner ha scelto le montagne di casa per concedersi qualche giorno di relax e spensieratezza, mentre la Kalinskaya è volata a Miami, ormai diventata la sua seconda casa dopo Mosca. Lì sta trascorrendo qualche giorno in attesa di tornare in campo in Messico, per il Wta 500 di Merida per il quale ha ricevuto una wild card.

Spera di invertire lì una tendenza che la vede ormai in crisi nera in campo, la stessa crisi che non c’è più con Sinner perché i due hanno smesso da tempo di essere una coppia. Almeno pubblicamente.