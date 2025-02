Dramma Sinner, danno enorme: nuove accuse

Dopo Kyrgios un altro pesante attacco al tennista azzurro, la cui squalifica per il caso Clostebol terminerà il prossimo 4 maggio

Sinner fa sempre discutere. Ancor di più dopo il patteggiamento con la Wada di una squalifica di 3 mesi, che terminerà il prossimo 4 maggio, per il ‘caso’ Clostebol. Il tennista numero uno al mondo è nel mirino dei suoi antipatizzanti, in prima fila il solito Kyrgios ormai letteralmente ossessionato da lui.

Sinner l’ossessione di Kyrgios

L’australiano non perde occasione per attaccarlo, vedi il commento al tweet del francese Muller che, dopo la vittoria agli ottavi del Rio Open, si era lamentato pubblicamente per il controllo antidoping nel cuore della notte.

“Se trovano degli steroidi, puoi dire che è colpa della tua squadra e che non sapevi niente”, la frecciata di Kyrgios all’indirizzo di Sinner senza nominarlo.

Sinner, Waske dopo Kyrgios: “Sta danneggiando il tennis”

Dopo l’ex fidanzato dell’attuale compagna di Jannik, Anna Kalinskaya – i due sembra stiano ancora insieme, anche se ci sono sempre meno certezze – il classe 2001 altoatesino è stato preso di mira da Alexander Waske, ex tennista tedesco le cui parole hanno fatto il giro del mondo.

“È un ragazzo fantastico, dice sempre la cose giusta e ha un fisico fantastico. Non penseresti mai che fa uso di doping, ma comunque sta arrecando un danno grande al mondo del tennis – le parole di Waske alla tv tedesca ‘Sport 1’ – Forse non ha fatto nulla di sbagliato, però i suoi colleghi hanno ragione a chiedere regole chiare”.

“Può giocare tutte le prove dello Slam”

Waske ha risposto anche in merito alla squalifica concordata con l’Agenzia Mondiale dell’anti-doping: “Si è trattato di un accordo e la maggior parte dei tennisti se ne lamenta. Così Sinner potrà giocatore tutte le prove dello Slam. Medvedev ha visto il caso Sinner e lo ha indicato come un precedente, è questo può rappresentare un problema”.

“Halep e Sharapova non hanno ricevuto una punizione così breve”

“Servono regole chiare – ha sottolineato Waske in conclusione – Ci deve essere un solo organismo che effettui i controlli, così non ci saranno più trattative. Ci sono stati anche casi come quello di Halep o Sharapova, che non ricevettero una punizione così breve”.