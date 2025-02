Chi ha fatto palo al Main Event WSOPE? Le super deep run di Gianluca Speranza e Fabrizio Baldassari

Da circa due settimane conosciamo il programma delle World Series Of Poker 2025. L’organizzazione del più famoso e importante circuito di poker ha rivelato date, location e tornei non solo per l’appuntamento a Las Vegas, ma anche per la 16ma edizione delle WSOPE.

Le World Series Of Poker Europe si giocheranno al King’s Casino di Rozvadov dal 12 settembre all’8 ottobre 2025. Il palinsesto conta 15 tornei, compreso il prestigioso Main Event da €10.350 di buy-in, che offre un montepremi garantito di 6 milioni di euro.

E’ l’ottava volta consecutiva che la piccola cittadina della Repubblica Ceca accoglie le WSOPE e gli appassionati di poker provenienti da tutto il mondo. Tra questi ci sono anche tantissimi italiani, affezionati alla location e favoriti dalla vicinanza. A Rozvadov, l’Italia del poker ha ottenuto numerosi successi: ben 9 braccialetti tra il 2021 e il 2024, con Simone Andrian che proprio l’anno scorso ha regalato ai tifosi del Belpaese quello del Main Event. A questi risultati è doveroso aggiungere il braccialetto vinto da Dario Alioto nell’ormai lontano 2007, quando si è svolta a Londra la prima edizione delle WSOP europee.

Inoltre, ci sono altri due player italiani che, prima di Andrian, hanno avuto la chance di infilarsi al polso il braccialetto del Main Event WSOPE. Non è andata bene perché sono stati battuti in heads-up, ma le loro super deep run meritano di essere ricordare.

FABRIZIO BALDASSARI

Procediamo in ordine cronologico, partendo dell’”argento più antico”. Siamo nel 2010 e Londra ospita per la quarta volta di fila le World Series Of Poker Europe. Il programma conta sei tornei ma i braccialetti sono cinque, quattro di TH No Limit e uno di Pot Limit Omaha. Tre finiscono al polso di giocatori famosissimi.

Phil Laak vince il £2.650 NLH 6-Handed. Jeff Lisandro si porta a casa quello del £5.250 PLO. Gus Hansen conquista l’High-Roller Heads up, battendo in finale il pro USA James Collopy e lasciandosi alle spalle top player quali Daniel Negreanu, l’allora irriducibile Ram Vaswami, Neil Channing, Howard Lederer, Andrew Robl e Phil Ivey. Un po’ meno conosciuto è invece il vincitore del £1.075 NLH, il britannico Scott Shelley.

