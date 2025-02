Fallimento Juve, altri due obiettivi sfumati: a fine stagione il quarto posto potrebbe non bastare a Thiago Motta!

8 giorni da dimenticare per Thiago Motta con un febbraio letteralmente pessimo per la Juventus eliminata in Europa dal PSV oltre che ai quarti di finale di Coppa Italia contro l’Empoli.

Per la squadra allenata da Thiago Motta una stagione da “zero tituli”? Con il ko di ieri, salta anche la possibilità di vincere qualcosa a fine stagione, con i campioni in carica della Coppa Italia che hanno abbandonato precocemente la competizione e con l’allenatore italo-brasiliano nel mirino della critica, con il progetto tecnico che subirà delle riflessioni profonde.

Dopo averlo fortemente voluto a seguito della separazione con il Bologna, il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, potrebbe mettere in discussione lo stesso Thiago Motta che al momento non è più intoccabile e con ogni decisione che verrà presa, probabilmente, al termine della stagione!

La domanda appare abbastanza scontata: il quarto posto e automaticamente la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, basteranno a salvare la posizione di Thiago Motta? La Vecchia Signora è momentaneamente a -8 dalla vetta: sabato ci sarà la super sfida tra il Napoli di Antonio Conte e l’Inter di Simone Inzaghi e, con un risultato favorevole del Maradona, i bianconeri, in caso di vittoria lunedì contro il Verona, potrebbero avvicinarsi alla vetta.

Perin ci mette la faccia in conferenza stampa

Mattia Perin, estremo difensore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro l’Empoli. “Siamo consapevoli che abbiamo fatto un primo tempo che non puoi fare con questa maglia. Poi nel secondo è andata meglio, ma doveva evitare i rigori. Forse siamo arrivati troppo carichi. Oggi abbiamo parlato e magari lo faremo domani e dopo domani. Sono da tanti anni alla Juventus è questa è la delusione più grande. Dovevamo fare molto di più. Lo sappiamo”.

Thiago Motta ha parlato di vergogna… “È lecito provare un sentimento del genere. Proviamo tristezza e delusione per quello che abbiamo fatto. Non siamo stati al livello di questa maglia e questa società. Nello spogliatoio siamo consapevoli di questo. Ora abbiamo capito il problema, ma dobbiamo trovare la soluzione. Dobbiamo arrivare tra le prime quattro. Per noi giocare la Champions è fondamentale. Spero che questa sconfitta ci faccia talmente male che possa farci crescere il prima possibile”.