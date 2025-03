Schumacher, nuova speranza: l’entusiasmo dei fan

Per Schumacher si riaccende la speranza e i tifosi non possono che lasciarsi andare all’entusiasmo

La Formula 1 sta per prendere il via: domenica in Australia si disputerà il primo Gran Premio dell’anno con le McLaren che partono nettamente favorite. La Ferrari spera di poter ribaltare i pronostici, sfoggiando una coppia di piloti da sogno: Charles Leclerc è stato, infatti, affiancato da Lewis Hamilton che ha terminato la sua pluriennale esperienza in Mercedes.

L’inglese andrà a caccia del suo ottavo titolo mondiale, un traguardo che gli consentirebbe di staccare Michael Schumacher tra i piloti più vincenti di sempre. Proprio il possibile sorpasso all’ex pilota della Ferrari è uno dei temi dell’anno, con Schumacher che potrebbe anche essere raggiunto da Verstappen come primatista per titoli vinti consecutivamente: l’ex Ferrari si è fermato a cinque, l’olandese è attualmente a quattro.

Insomma, la figura di Schumi continua ad essere un riferimento, anche se ormai da oltre dieci anni non si hanno notizie ufficiali su di lui e per il terzo anno consecutivo il figlio Mick non sarà alla partenza della stagione di F1 e per la prima volta non sarà connesso a nessuna squadra del circus, neanche come riserva.

Situazione particolare con l’ex rivale di Michael, Hakkinen, che spende però parole di elogio per Schumi jr e gli prospetta un rientro in F1.

Schumacher, ritorno in Formula 1 nel 2026: “È il mio obiettivo”.

Proprio le dichiarazioni del finlandese sono state riportate a Mick Schumacher che ha ringraziato l’ex pilota e si è lasciato andare ad una speranza per il futuro: non si è ancora arreso all’idea di non correre più in Formula 1.

In alcune dichiarazioni riportate da PlanetF1, Mick Schumacher ha, infatti, affermato: “È bello sentire le parole di Hakkinen, uno che conosce molto bene questo sport. Come ho già detto – ha aggiunto il figlio di Michael –, sento di avere le carte in regola per la F1. L’anno è ancora lungo, vedremo quel che succederà: l’obiettivo è tornare nel 2026“.

Per il momento si concentra unicamente sul Wec e sul fare bene con la Alpine che gli ha dato fiducia: sarà un impegno full-time quello con la Endurance. L’inizio non è stato dei più promettenti con il tredicesimo posto in Qatar. Ora c’è l’attesa per la seconda stagionale che si terrà ad aprile in Italia: il 20 è in programma la sei ore di Imola per provare a riscattarsi, in attesa della chiamata dalla Formula 1.