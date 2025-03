Lazio, il cammino per la Champions! Dal derby agli scontri diretti: il calendario

La Lazio tornerà in campo dopo la sosta per le Nazionali con un obiettivo molto chiaro: giocarsi tutte le carte a disposizione per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Quattro big match per i biancocelesti!

La prima gara che i biancocelesti dovranno affrontare sarà in casa, contro il Torino. Successivamente ecco l’ostica trasferta di Bergamo, contro l’Atalanta, un vero e proprio scontro diretto. Dopo la sfida alla Dea ecco la partita dell’anno: il derby della Capitale che, oltre per la gloria, potrebbe valere tanto anche per l’Europa. Poi la trasferta ligure contro il Genoa, prima di tornare all’Olimpico per affrontare il Parma. Quindi la trasferta di Empoli, prima di due settimane terribili dove la formazione di Marco Baroni affronterà la Juventus in casa e l’Inter in trasferta. Infine, l’impegno casalingo contro il Lecce.

Il calendario dei biancocelesti

Lazio sesta in classifica (51 punti)

30esima giornata: Lazio-Torino

31esima giornata: Atalanta-Lazio

32esima giornata: Lazio-Roma

33esima giornata: Genoa-Lazio

34esima giornata: Lazio-Parma

35esima giornata: Empoli-Lazio

36esima giornata: Lazio-Juventus

37esima giornata: Inter-Lazio

38esima giornata: Lazio-Lecce

Infortunio Castellanos, le ultime

Nuova tegola per l’attacco della Lazio con un altro infortunio per Castellanos: il centravanti argentino dovrebbe restare ai box per qualche settimana saltando presumibilmente il prossimo impegno di campionato contro il Torino.