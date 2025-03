Lite Hamilton-Leclerc, Ferrari choc: “Meglio così”

Il disastro di Shanghai ha lasciato segni profondi in casa Ferrari, non solo per l’incredibile doppia squalifica di Leclerc e Hamilton, ma per l’intero quadro tecnico e gestionale emerso dalla trasferta cinese.

A inizio stagione la SF-25 era stata presentata come un progetto nuovo e ambizioso, pronto a colmare il gap con Red Bull e a contendere podi e vittorie. Eppure, dopo appena due Gran Premi, la realtà racconta tutt’altro: la monoposto rossa appare ancora troppo difficile da interpretare, instabile e lontana dai livelli promessi. Le prestazioni altalenanti, la cronica difficoltà a trovare il setup ideale, l’usura anomala del fondo e la complicatissima gestione dell’altezza da terra stanno rendendo la SF-25 una sorta di “cubo di Rubik su quattro ruote”, come scrive Turrini sul Quotidiano Sportivo.

L’unico appiglio è la vittoria di Hamilton nella Sprint di Shanghai, che ha mostrato un potenziale importante, ma che resta latente e difficile da attivare con costanza. Ora l’attenzione si sposta sul prossimo appuntamento in Giappone, un tracciato che per le sue caratteristiche tecniche rappresenta già un esame di maturità per questa Ferrari. Su Suzuka, pista storicamente impegnativa per assetto e bilanciamento, non saranno ammessi altri passi falsi. Serve una reazione forte, immediata, non solo per la classifica ma anche per l’autostima di una squadra che rischia di vedersi esclusa troppo presto dalla lotta che conta. In SF-25 qualcuno continua a credere, ma la pazienza non sarà infinita.

Hamiton e Lecrerc, “litigio” per il primo posto

Tra le tante scorie lasciate dal weekend di Shanghai, una delle più discusse riguarda la gestione dei team radio tra Hamilton e Leclerc. Durante la gara, la regia internazionale aveva trasmesso solo una parte dello scambio, dando l’impressione che Lewis fosse riluttante a cedere la posizione al compagno di squadra. Un montaggio parziale che ha generato fraintendimenti e polemiche, soprattutto alla luce del momento delicato che la Ferrari sta attraversando. In realtà, come confermato successivamente, era stato proprio Hamilton a suggerire lo scambio: “Lasciamo passare Charles, io sono in difficoltà”.

Una frase rimasta fuori dalla diretta e che ha costretto la F1 a chiarire con una nota ufficiale, in cui ha spiegato che la scelta della regia non era frutto di volontà manipolativa ma solo di coincidenze tecniche. Tuttavia, il danno in termini di percezione era ormai fatto. Come ha scritto Leo Turrini sul Quotidiano Sportivo: “Sembrava invece che Hamilton non fosse d’accordo con lo scambio di posizione, quando invece l’idea era venuta proprio da lui. Meglio così. Meglio ancora quando Charles e Lewis litigheranno sul serio, ma per il primo posto, eh”. Una frase che sintetizza al meglio il vero obiettivo in casa Ferrari: smettere di parlare di gestione interna e iniziare a parlare di lotta al vertice.