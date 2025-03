Esclusiva SI Longari: “Pioli-Al Nassr ai titoli di coda?

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, l’avventura di Stefano Pioli sulla panchina dell’Al Nassr sembra essere giunta a un punto critico. Dopo un inizio promettente, caratterizzato da una serie di vittorie consecutive, il tecnico italiano sta affrontando difficoltà sia sul campo che nei rapporti interni alla squadra.

Pioli e l’ipotesi Roma

Di fronte a questa situazione, si moltiplicano le speculazioni su un possibile ritorno di Pioli in Italia. Il suo nome è stato accostato a diverse panchine di Serie A, tra cui quella della Roma. Secondo Longari, la società giallorossa, in vista dell’addio di Claudio Ranieri al termine della stagione, starebbe valutando anche il suo tra diversi profili per la guida tecnica. Pioli nella lista dei giallorossi sarebbe tra i candidati principali.

Tensioni con CR7 e risultati altalenanti

Recentemente, si sono intensificate le voci riguardanti una possibile rottura tra Pioli e la stella portoghese Cristiano Ronaldo. Durante una partita di campionato, Ronaldo ha manifestato apertamente il suo disappunto per una sostituzione decisa dall’allenatore, lasciando il campo visibilmente contrariato. Queste tensioni interne, unite a risultati non all’altezza delle aspettative, hanno messo in discussione la posizione di Pioli alla guida dell’Al Nassr. Ciononostante, la formazione di Riyadh è ancora in corsa nella AFC Champions League e alla fine di aprile giocherà i quarti di finale della competizione continentale contro i giapponesi del Yokohama Marinos.

Quello che pesa però sulla valutazione dell’avventura di Pioli è soprattutto la situazione del campionato, in cui la formazione saudita è terza a 10 punti dalla vetta occupata dai rivali dell’Al Ittihad e a 6 punti dalla seconda l’Al Hilal. La seconda della classe peraltro sarà il prossimo avversario di Pioli e CR7 alla ripresa del campionato saudita il prossimo weekend, il primo di aprile. L’appuntamento per il big match. Per venerdì 4 aprile alle ore 21.