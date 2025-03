Sinner, nuovo verdetto ufficiale: Jannik può festeggiare

Jannik Sinner, pur lontano dai campi da gioco per via dello stop forzato fino al 4 maggio dopo il patteggiamento con la WADA, continua a dettare legge nel ranking ATP.

Il fuoriclasse azzurro, che ha disputato e vinto un solo torneo in questo 2025 – gli Australian Open – sta beneficiando indirettamente di un contesto competitivo in cui i principali rivali stanno faticando a tenere il passo. Sinner tornerà in campo agli Internazionali d’Italia, con un bottino di 9.730 punti, al netto dei 600 che verranno scalati per i risultati dello scorso anno a Montecarlo e Madrid.Il primo a gettare la spugna nella corsa al trono mondiale è stato Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, considerato tra i favoriti al Miami Open, è stato clamorosamente eliminato all’esordio da David Goffin, confermando un periodo tutt’altro che brillante e che peraltro lo ha deluso molto, come dichiarato dall’asturiano nei giorni scorsi.

Nonostante il talento cristallino, il giovane iberico non è riuscito a impensierire minimamente la leadership dell’altoatesino, che ora può guardare con serenità anche al mese di aprile, nel quale non potrà partecipare a eventi ufficiali. La pressione che sembrava poter salire durante la sua assenza, di fatto, si è affievolita e Zverev è ancora l’unico a poter spodestare Jannik. In questo scenario, ogni torneo che si conclude senza un exploit dei principali inseguitori rappresenta per Sinner un ulteriore passo verso la conferma di un primato meritato. Dopo la delusione firmata Alcaraz a Miami, per Jannik arriva un’altra buona notizia anche dal numero 2.

Sinner gongola, Zverev dovrà fare un miracolo

La rincorsa di Alexander Zverev al trono mondiale si è complicata drasticamente dopo l’eliminazione agli ottavi di finale del Miami Open. Il tedesco, attualmente numero 2 del mondo, ha ceduto al giovane francese Arthur Fils, sprecando così una delle poche occasioni rimaste per avvicinarsi a Jannik Sinner, fermo per squalifica fino al 4 maggio. Ora per Zverev la missione si fa quasi proibitiva: per scavalcare Sinner nel ranking ATP prima del ritorno dell’altoatesino agli Internazionali d’Italia, dovrebbe compiere un autentico capolavoro.

C’è solo una possibilità per il tedesco, ovvero vincere consecutivamente Montecarlo, Madrid e Monaco, accumulando un totale di 2.250 punti. Solo così riuscirebbe a superare, peraltro di misura, il totale di 9.730 punti che Sinner manterrà fino a Roma. Un’impresa titanica, soprattutto considerando il rendimento altalenante del tedesco nelle ultime settimane e la difficoltà di imporsi in tre tornei di quel calibro nel giro di un mese. La pressione, dunque, passa tutta sulle spalle di Zverev, che ora non può più permettersi passi falsi. Ma se le prestazioni viste a Miami rappresentano un campanello d’allarme, allora il numero uno del mondo potrà confermare il primato anche da fermo.