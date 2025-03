Incubo Paolini, urla disperata: cosa è successo

L’azzurra ha lottato con determinazione, ma nulla ha potuto contro la furia atletica di Aryna Sabalenka nella semifinale del Miami Open. La numero uno al mondo ha di fatto dominato l’incontro con un 6-2/6-2 che non lascia spazio a repliche. Per la Paolini è stata una serata durissima, in cui è emersa tutta la frustrazione di trovarsi davanti un’avversaria che, almeno in questo momento, sembra giocare a un livello semplicemente irraggiungibile. Durante il secondo set, in un momento in cui Sabalenka stava controllando la partita con autorità, Paolini ha conquistato un game importante, portandosi sul 4-2.

È stato allora che, con uno slancio di orgoglio, si è voltata verso il suo angolo e ha urlato al suo allenatore Renzo Furlan e alla capitana Tatiana Garbin: “Dai, almeno proviamo ad arrivare a tre!” Una frase carica di frustrazione ma anche di spirito combattivo, che fotografa alla perfezione l’impotenza provata dalla toscana davanti allo strapotere fisico e tecnico della bielorussa. Alla fine, nemmeno quel terzo game è arrivato, ma per Jasmine resta la consapevolezza di aver dato tutto e di essere caduta contro la più forte.