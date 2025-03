Bomba Verstappen in F1, è addio: annuncio Red Bull

La situazione contrattuale di Max Verstappen tiene col fiato sospeso l’intero paddock. Come rivelato da Helmut Marko al canale Formel1.de, esiste una clausola d’uscita nel contratto dell’olandese, attivabile durante la pausa estiva: “Ovviamente ogni pilota ha una clausola d’uscita in caso di prestazioni non soddisfacenti. La finestra è la pausa estiva, ma siamo secondi nel mondiale appena otto punti dietro!”. Un dettaglio non da poco, che conferma come il futuro di Verstappen sia legato a doppio filo alla competitività della RB21, in un mese che non sarà caldo solo per le temperature.

Nonostante le tensioni interne e l’inizio di stagione complicato, Red Bull resta pienamente focalizzata sul suo campione: “Chiaramente vogliamo tenerlo e per questo dobbiamo dargli una macchina sufficientemente buona. E per come stanno le cose al momento, non c’è alcuna ragione, tantomeno contrattuale, per lasciarci”. Tuttavia, la pressione è altissima. Verstappen, determinato a conquistare il quinto titolo mondiale consecutivo, valuterà con attenzione ogni passo della scuderia nei prossimi mesi. L’attenzione è massima anche in ottica 2026, con la nuova generazione di power unit alle porte e se la Red Bull non dovesse garantire un progetto competitivo, Verstappen potrebbe davvero guardarsi attorno. Aston Martin resta una suggestione concreta, soprattutto se le porte di Mercedes – oggi più chiuse che mai – non dovessero riaprirsi.