Sinner, ritorno di fiamma per la Kalinskaya: c’è la foto

Il 2025 di Anna Kalinskaya è, finora, una stagione complicata, segnata da infortuni, sconfitte e interrogativi. La tennista russa, che in passato era riuscita a entrare tra le prime undici al mondo, ha vissuto un crollo improvviso di rendimento.

Dopo un buon avvio a Singapore, dove aveva raggiunto le semifinali prima di arrendersi per un problema fisico, è iniziata una lunga discesa. Il malore ad Adelaide, un virus debilitante agli Australian Open, e poi le eliminazioni immediate a Doha, Dubai e Indian Wells hanno minato certezze e morale. I problemi fisici sono stati un fattore chiave, ma anche la continuità mentale è venuta meno. In un contesto già fragile, si è aggiunta la pressione di una visibilità mediatica costante, in parte alimentata dalla relazione con Jannik Sinner, ormai al capolinea.

Sebbene i due non abbiano mai confermato pubblicamente la rottura, l’assenza di apparizioni insieme e il silenzio social sono stati più eloquenti di mille parole. Sul piano tecnico, Kalinskaya sembra aver trovato un rifugio nel doppio, dove le prestazioni restano solide. Finale a Brisbane, quarti a Indian Wells: risultati che contrastano con la crisi vissuta in singolare e che potrebbero indirizzare in modo definitivo la sua carriera. Non è ancora arrivata una decisione ufficiale, ma la sensazione è che Anna stia valutando seriamente un cambio di priorità, mentre l’amore potrebbe aver bussato nuovamente alla sua porta.

Sinner-Kalinskaya, la rottura è definitiva

Il capitolo tra Anna Kalinskaya e Jannik Sinner sembra ormai chiuso, anche se nessuno dei due ha mai voluto commentare pubblicamente la fine della relazione. Da mesi non appaiono più insieme, né sui social né ai tornei, e le rispettive agende sembrano parlare chiaro: lui sta scontando la squalifica a Montecarlo, lei continua a inseguire punti e riscatto nei tornei WTA. E se fino a poco tempo fa tutto era avvolto nel silenzio, una foto scattata a Miami ha riacceso l’attenzione mediatica. Nel box della russa, infatti, è stato avvistato Tomas Ferrari, ex compagno della tennista.

Lo scatto pubblicato da GameSetGossip mostra i due insieme, con un cucciolo di cane (chiamato Bella), accompagnati da un tono ironico: “Anna, Tomas e la loro nuova cucciola… una grande e felice famiglia”. Basta questo per riaccendere le voci su un possibile riavvicinamento. Non ci sono conferme ufficiali, ma la presenza di Tomas al fianco di Anna, a Miami come già a Indian Wells, lascia poco spazio alle interpretazioni. Kalinskaya, da parte sua, mantiene il massimo riserbo sulla sua vita privata, ma una cosa è certa: l’era “Sinner-Kalinskaya” sembra appartenere al passato.