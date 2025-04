Terrore Norris, Formula 1 sotto choc: il video è orribile

In un clima di entusiasmo sportivo e competitività accesa, un episodio squallido ha macchiato il paddock virtuale del Circus: a Lando Norris è stata augurata la morte, in un video virale pubblicato su TikTok che ha scatenato indignazione a livello mondiale. Il contenuto, diffuso a ridosso del Gran Premio del Giappone, richiama in modo meschino e intollerabile la tragedia di Jules Bianchi, morto dopo il drammatico incidente avvenuto nel 2014 proprio a Suzuka. La frase che accompagna il video – “La performance che tutti vorremmo vedere da Norris a Suzuka” – è un insulto alla memoria di Bianchi e un attacco vile a un pilota che oggi sta dominando il campionato con la sua McLaren.

Norris è diventato il bersaglio di un tifo deviato, alimentato da un clima social tossico, dove l’anonimato si trasforma in scudo per la violenza verbale più bieca. Il limite è stato ampiamente superato. Dopo gli attacchi a Verstappen, ora è toccato a Norris subire la parte più marcia del pubblico virtuale. Serve una risposta netta da parte delle istituzioni del motorsport. Perché il tifo non può e non deve mai degenerare in odio. E ciò che è stato pubblicato non ha nulla a che fare con la rivalità sportiva. È solo barbarie travestita da contenuto virale.