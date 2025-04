Stangata Sinner, cambia tutto: “È assurdo”

Sono passati due mesi esatti da quando Jannik Sinner è fermo ai box, ma le polemiche intorno alla sua squalifica non accennano a placarsi.

Il numero uno del ranking mondiale è fermo da febbraio, dopo l’accordo siglato con la WADA in merito alla ormai nota vicenda legata al Clostebol, sostanza vietata rinvenuta in tracce minime e attribuita a un trattamento dermatologico. Una sospensione di tre mesi che, pur concordata in via extragiudiziale, ha inevitabilmente scosso l’ambiente del tennis, suscitando reazioni contrastanti tra colleghi, addetti ai lavori e tifosi. Il ritorno di Sinner è previsto per gli Internazionali d’Italia a Roma, dove sarà accolto da un pubblico pronto a sostenerlo come simbolo di rinascita, ma anche con gli occhi dell’opinione pubblica ancora puntati addosso.

Perché se da un lato molti lo hanno difeso, dall’altro non sono mancate critiche e insinuazioni su presunti favoritismi e mancanze di trasparenza da parte dell’ATP. Tutto questo ha creato un clima di tensione che ha superato i confini del campo. Tra le voci solidali si è distinta quella di Matteo Berrettini, che dopo la vittoria su Zverev a Montecarlo ha dedicato parole importanti al compagno: “Sa che può contare su di me, sta gestendo tutto al meglio”. Ma il dibattito resta acceso, e la presenza di Sinner a Roma rischia di trasformarsi in un evento che andrà ben oltre il tennis giocato. A un mese dal rientro, anche Patrick McEnroe è tornato a parlare della squalifica del numero uno azzurro.

Caso Sinner, McEnroe: “Jannik è innocente”