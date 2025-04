Sinner beccato: la foto lo incastra

Lontano dai campi per via della squalifica che lo terrà fermo fino al 4 maggio, Jannik Sinner continua a far parlare di sé anche in assenza di una racchetta alla mano.

Il numero uno al mondo sta vivendo settimane particolari: se da un lato si allena intensamente per farsi trovare pronto in vista degli Internazionali d’Italia, dall’altro sta anche provando a godersi qualche momento di normalità, lontano dalle pressioni del circuito. In una recente intervista concessa a Sky Sport, l’altoatesino ha ammesso di non avere nemmeno la voglia di seguire i match dei rivali: un segnale chiaro di quanto voglia lasciarsi questo capitolo alle spalle al più presto.

Nonostante ciò, il suo team non si è mai fermato. I due coach, Simone Vagnozzi e Darren Cahill, sono stati avvistati nel Principato di Monaco, dove in questi giorni si gioca il Masters 1000 di Montecarlo. Presenza tutt’altro che casuale: osservare da vicino gli avversari diretti di Sinner, come Carlos Alcaraz, è parte della strategia di rientro. Intanto, Alexander Zverev è stato eliminato anzitempo dal torneo, non riuscendo ad approfittare dell’assenza dell’italiano.

Sinner, spunta una foto con la Halep: i dettagli

Chi pensava che Jannik Sinner, lontano dai riflettori del circuito, potesse vivere settimane anonime, si sbagliava di grosso. Anche in un periodo forzatamente lontano dalla racchetta, il numero uno del mondo continua a generare attenzione mediatica. A tenere banco nelle ultime ore è stata una foto pubblicata da Darren Cahill, suo attuale coach, che lo ritrae insieme all’altro allenatore Simone Vagnozzi e a una figura molto nota del tennis femminile: Simona Halep. Lo scatto è stato condiviso sui social dallo stesso Cahill con la didascalia “Two of the best, Simo x2”, e ha fatto subito il giro del web. Una foto che non è passata inosservata, anche per i trascorsi comuni tra Sinner e Halep. Entrambi, infatti, hanno vissuto recenti disavventure legate alla giustizia sportiva.

L’ex numero uno WTA è stata inizialmente squalificata per quattro anni per doping, in seguito alla positività a una sostanza vietata riscontrata durante gli US Open del 2022, ma la sanzione è stata poi ridotta a nove mesi. Una vicenda che ha segnato profondamente la campionessa rumena, tanto da spingerla pochi mesi fa ad annunciare il ritiro dalle competizioni. Halep ha lavorato a lungo con Cahill, che l’ha guidata nei momenti migliori della sua carriera, inclusa la conquista di due titoli Slam e la vetta del ranking. Che si tratti di un incontro casuale o di una visita amichevole, resta il fatto che la presenza di Halep accanto allo staff di Sinner ha acceso i riflettori su un legame tecnico e umano che, a quanto pare, non si è mai davvero interrotto.