Schumacher, annunciato l’addio: non c’è altra possibilità

Nel mondo della Formula 1, ci sono nomi che, anche dopo il ritiro dalle piste, continuano a pesare come macigni. Uno su tutti è quello di Schumacher.

Se Michael, con i suoi sette titoli mondiali e il leggendario ciclo vincente con la Ferrari – cinque mondiali consecutivi dal 2000 al 2004 – ha inciso a fuoco il suo nome nella storia di questo sport, anche il fratello Ralf ha lasciato un segno importante nel paddock, con oltre 180 Gran Premi disputati e sei vittorie in carriera tra Williams e Toyota. Oggi, il minore dei due Schumacher non guida più una monoposto, ma osserva e analizza con occhio tecnico e spirito critico, forte di un’esperienza maturata nei box e nelle corse di alto livello.

La sua voce, quando si tratta di valutazioni sul presente e sul futuro dei piloti, non passa mai inosservata. Anzi, spesso anticipa movimenti che poi trovano riscontro nei fatti. E mentre la stagione 2025 va avanti tra alti e bassi per diversi top team, Ralf Schumacher ha deciso di sbilanciarsi su un argomento destinato a scuotere i vertici della Formula 1. Non si tratta di una semplice opinione, ma di una previsione netta. L’ex pilota tedesco ha infatti rivelato quale sarà, secondo lui, il prossimo passo nella carriera di Max Verstappen.

Ralf Schumacher gela Milton Keynes: Verstappen in Mercedes

Secondo Ralf Schumacher, il futuro di Max Verstappen è sempre più lontano dalla Red Bull. L’ex pilota tedesco, oggi opinionista tra i più ascoltati del paddock, ha dichiarato senza giri di parole a F1-Insider che l’olandese potrebbe dire addio al team austriaco entro la fine della stagione in corso. Il motivo? L’instabilità interna e la flessione di prestazioni della scuderia di Milton Keynes: “Red Bull deve tornare forte, altrimenti Verstappen se ne andrà entro la fine dell’anno”. La destinazione, secondo lui, è già scritta: Mercedes. Nonostante le continue smentite di Toto Wolff, il team principal delle Frecce d’Argento, Ralf non ha dubbi: “Deve farlo per non destabilizzare i suoi attuali due piloti, George Russell e Kimi Antonelli, ma ci saranno sicuramente colloqui tra Mercedes e Verstappen”.

Tuttavia, secondo il tedesco, è chiaro che: “Se puoi avere un pilota come Max che fa la differenza, devi fare tutto il possibile per prenderlo”. Le frizioni tra il quattro volte campione del mondo e la Red Bull si sono accentuate negli ultimi giorni, soprattutto dopo il GP del Bahrain, dove l’agente di Verstappen non ha esitato ad affrontare di petto Helmut Marko. Alla base del malcontento ci sarebbero la cattiva gestione della vettura dal punto di vista tecnico e il gap con una McLaren che sembra imprendibile.