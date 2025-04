Flick come Guardiola, meglio di Koeman e Xavi: strepitosi i suoi numeri al Barcellona!

Questi i numeri dell’allenatore blaugrana: 37 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte il bilancio fino a qui, con la sua squadra che è in semifinale di Champions, prima in Liga ed in finale di Copa del Rey. Una vittoria contro il Dortmund lo avrebbe messo alla pari con Pep Guardiola e Gerardo Martino, dato che hanno ottenuto 37 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte nelle loro prime cinquanta partite come allenatori del Barcellona.

L’allenatore che ha ottenuto il miglior rendimento del Barcellona dopo cinquanta partite è stato Luis Enrique, che vinse 42 delle sue prime cinquanta partite. Flick supera predecessori come Rijkaard (28 vittorie), Koeman (33 vittorie) e Xavi (28 vittorie). Ernesto Valverde, invece, è quello che ha subito il minor numero di sconfitte nelle sue prime cinquanta partite al Barcellona: tre.

Prestazione monumentale del Borussia Dortmund nel ritorno dei quarti di finale: i gialloneri partono da un passivo pesante dopo il 4-0 dell’andata. Partenza razzo dei padroni di casa che al 9′ sbloccano il match su calcio di rigore con Guirassy che trasforma dagli undici metri superando Szczesny che poco prima aveva atterrato Pascal Gross.

La ripresa inizia come si era conclusa la prima frazione di gioco: Bensebaini croce e delizia. L’esterno algerino prima fornisce l’assist di testa per il tap-in di Guirassy (autore della doppietta personale), poi propizia il gol del Barcellona deviando in maniera sfortunata al 55′ un cross di Fermin Lopez. E’ la serata di Guirassy che poco più tardi al 76′ trova il 3-1 definitivo sfruttando un intervento impreciso di Araujo e calando la terza marcatura della serata. Non basta il cuore del Borussia Dortmund, in semifinale ci va il Barcellona di Flick.