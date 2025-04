Champions League, Barcellona e PSG in semifinale col brivido: Borussia Dortmund e Aston Villa eliminate

Primi verdetti in Champions League con i primi due quarti di finale che vedono, nonostante le vittorie di Borussia Dortmund e Aston Villa, Barcellona e PSG staccare il pass per le semifinali della competizione dalla grandi orecchie.

Champions League, Barcellona e PSG in semifinale

Aston Villa 3-2 PSG

Borussia Dortmund 3-1 Barcellona

Prestazione monumentale del Borussia Dortmund nel ritorno dei quarti di finale: i gialloneri partono da un passivo pesante dopo il 4-0 dell’andata. Partenza razzo dei padroni di casa che al 9′ sbloccano il match su calcio di rigore con Guirassy che trasforma dagli undici metri superando Szczesny che poco prima aveva atterrato Pascal Gross. La ripresa inizia come si era conclusa la prima frazione di gioco: Bensebaini croce e delizia. L’esterno algerino prima fornisce l’assist di testa per il tap-in di Guirassy (autore della doppietta personale), poi propizia il gol del Barcellona deviando in maniera sfortunata al 55′ un cross di Fermin Lopez. E’ la serata di Guirassy che poco più tardi al 76′ trova il 3-1 definitivo sfruttando un intervento impreciso di Araujo e calando la terza marcatura della serata. Non basta il cuore del Borussia Dortmund, in semifinale ci va il Barcellona di Flick.