Schumacher, è stata l’ultima volta: lacrime agli occhi

C’è un circuito in Italia che più di ogni altro è sinonimo di dominio, leggenda e memoria. Quel tracciato si chiama Imola, e per molti appassionati non è solo una pista.

Imola è il teatro delle imprese di Michael Schumacher, il sette volte campione del mondo che ha scritto pagine indelebili nella storia della Formula 1. Con cinque titoli mondiali consecutivi vinti con la Ferrari tra il 2000 e il 2004, il Kaiser ha incarnato la perfezione tecnica, il talento puro e una mentalità da campione assoluto. Ma è proprio sul circuito dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari che il tedesco ha costruito parte della sua leggenda. A Imola, Schumacher ha vinto sette volte, più di chiunque altro nella storia: un dominio iniziato in modo simbolico il 1° maggio 1994, giorno tragico segnato dalla morte di Ayrton Senna, ma che ha visto fiorire negli anni successivi un rapporto speciale tra il pilota e il tracciato romagnolo.

Tra il 1999 e il 2006, Schumacher ha trasformato Imola in una seconda casa, salendo sul gradino più alto del podio con la Ferrari nei campionati 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 e 2006. Proprio quell’ultima vittoria, nel 2006, è diventata un’icona: un duello serrato con Fernando Alonso e un errore dello spagnolo alla Variante Villeneuve che spalancò la strada al successo del tedesco. Da allora, nessuna Rossa ha più vinto a Imola. E l’attesa, o forse la speranza, è che un giorno il nome “Schumacher” possa tornare a brillare sul tracciato che fu del padre.

Mick come il papà: ritorno a Imola per Schumacher

Oggi, quel nome lo porta Mick Schumacher, che a Imola ci torna con occhi diversi, ma con un carico emotivo immenso. Dopo due stagioni difficili in Formula 1 con la Haas, chiuse al 17° e al 16° posto proprio a Imola, Mick ha imboccato un nuovo cammino: quello delle ruote coperte, nell’universo delle vetture Hypercar del WEC. Il figlio del Kaiser correrà con Alpine sulla A424 numero 35, insieme ai compagni di squadra Jules Gounon e Frédéric Makowiecki. L’obiettivo è migliorare il 16° posto ottenuto nel 2024 e consolidare la sua presenza in un mondo che gli sta dando nuove certezze.

Guidare una vettura più pesante e con meno carico aerodinamico è stata una sfida – ha raccontato Mick a inizio anno – ma dopo otto gare sento di aver capito bene cosa serve per essere competitivo. Mick è stato avvistato sulle tribune di Imola già nei test invernali, segno che il legame con questa pista resta profondo. È qui che suo padre ha costruito parte della sua leggenda, ed è qui che lui vuole gettare le basi per tornare, un giorno, nel circus della Formula 1. Magari da protagonista. Per ora, la suggestione basta a far sognare.