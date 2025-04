Atalanta, Gasperini: “Mai scesi dal terzo posto”

Al termine della partita tra Milan e Atalanta, terminata con la vittoria dei bergamaschi e valevole per il 33° turno del campionato di Serie A Enilive, il tecnico bergamasco Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni: “È andata anche meglio di come avevamo preparato. Vincere a Milano con il Milan che arrivava da un 4-0 a Udine e da un nuovo assetto di gioco, non era facile e non lo è stato neanche durante la gara”

Atalanta, ancora Gasperini

Errore da non commettere da qui alla fine: “Non ci sono errori, devi fare i punti. Domenica il Lecce, poi a Monza e poi la Roma, Genova e Parma. Tutte quante le squadre stanno spingendo al massimo: già le prossime due, che giochiamo contro due squadre della zona bassa ed è lì che abbiamo perso i punti”

La Champions è vicina, può farle rivedere i piani sul futuro: “Intanto dobbiamo arrivare in Champions. La cosa più importante è solo quella: il traguardo che mi sono posto è questo e lo voglio raggiungere a tutti i costi”

Gasp sulla vittoria e i limiti

Vittoria anche tattica: “Vittoria dell’Atalanta, di tutti i quanti i giocatori anche chi è entrato è sempre determinante: con i cinque cambi, il calcio è cambiato ed è necessario avere cambi importanti. Questa sera facciamo fatica a trovare un giocatore che non ha fatto bene”

La squadra ha espresso tantissima consapevolezza: conoscete tutti i vostri limiti: “I margini di miglioramento li andiamo ricercando sempre. Questa squadra ha fatto un percorso straordinario, ha fatto una ventina di vittorie in campionato ed è stata competitiva con Barcella e Arsenal che giocheranno le semifinali di Champions. Ogni tanto siamo inciampati ma è anche normale se guardo questo campionato: una squadra che sta mettendo in fila fior di squadre dietro di noi, non siamo mai scesi dal terzo posto“