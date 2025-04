F1, Oscar Piastri vince il Gp d’Arabia Saudita

Oscar Piastri ha vinto il Gp d’Arabia Saudita, quinta gara del Mondiale di Formula 1. Il pilota della McLaren ha preceduto Max Verstappen con la Red Bull e Charles Leclerc, che ha ottenuto il primo podio stagionale per la Scuderia. Il monegasco ha resistito al ritorno di Lando Norris, che era partito dalla decima posizione e ha preso il quarto posto. Quinto e sesto posto per le Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli, mentre Lewis Hamilton ha chiuso al settimo posto. Sono andati a punti anche Carlos Sainz e Alexander Albon con la Williams e Isack Hadjar della Racing Bulls.

Ferrari, le parole di Leclerc

Così ha parlato Charles Leclerc dopo la gara: “Oggi è stata una grande gara, e sono molto contento, penso che oggi abbiamo ottenuto il massimo possibile. Dobbiamo continuare a spingere per arrivare ancora più avanti. Purtroppo in qualifica non riusciamo a tirare fuori tutto come ci viene in gara dobbiamo quindi lavorare per portare la macchina più vicina ai migliori e spero accada molto presto. Oggi non potevano fare di più e davvero non pensavo di arrivare sul podio“.