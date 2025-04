Sinner, notizia fantastica: meglio di una vittoria

Manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner, che dopo lo stop di tre mesi per la vicenda legata al Clostebol è pronto a riabbracciare il circuito.

La data da cerchiare è quella degli Internazionali d’Italia, dove il numero uno del mondo tornerà ufficialmente a calcare i campi. E c’è grande curiosità su come risponderà il suo fisico, dopo settimane passate a lavorare lontano dalla pressione dei match, ma con il supporto del suo team e, da pochi giorni, anche di sparring partner ufficialmente tesserati. Le aspettative sono alte, il conto alla rovescia è partito e Sinner sembra più concentrato che mai.

Ma se il tennis giocato si prepara a riaccoglierlo, c’è una vittoria che vale oro e che arriva da tutt’altra parte del mondo. Mentre l’altoatesino si allena per tornare a far sognare l’Italia, dall’Africa – e in particolare dallo Zambia – è arrivato un segnale di luce, in tutti i sensi. Un traguardo speciale, che con il tennis ha molto a che fare ma che non si è giocato su campi in terra rossa o cemento. È una vittoria fuori dai riflettori, ma che racconta meglio di tante altre il tipo di impatto che un campione può avere anche lontano dalla racchetta.

Festa in Zambia, i Carota Boys centrano l’obiettivo

Tutto parte da Damiano Saggioro, ex presidente del Tennis Desenzano, che nel 2023 aveva promosso la realizzazione di un campo da tennis a Ndola, in Zambia, all’interno di una casa d’accoglienza. Ma è stato grazie al cuore grande dei Carota Boys, la colorata e inconfondibile tifoseria che accompagna Sinner in ogni angolo del mondo, che quel campo ha potuto fare un salto di qualità. Con una raccolta fondi di 5.295 euro, i sei amici cuneesi hanno finanziato l’impianto di illuminazione artificiale e l’acquisto di materiale tecnico: racchette, palline, abbigliamento e attrezzature. Un’iniziativa che ha raddoppiato gli orari di attività per i ragazzi del Cicetekelo Youth Project, generando un impatto sociale enorme: +45% di praticanti, +87% di rendimento scolastico, +65% in fiducia e abilità relazionali.

Inoltre, 21 ragazzi sono stati sottratti alla strada grazie allo sport e 29 bambine hanno potuto accedere al tennis in un contesto dove lo sport femminile è spesso marginalizzato. Ora il sogno è ancora più grande: fondare la prima Tennis Academy for Development dello Zambia, un progetto educativo e professionale che possa formare atleti e allenatori. Una vittoria simbolica, tutta italiana, che parte dall’amore per Jannik Sinner. E che – proprio come lui – non si arrende mai.