Un Superclasico che andrà in scena al Mas Monumental con River Plate e Boca Jrs che stanno entrambe vivendo un ottimo momento nel torneo Apertura. Ottimo momento che non condividono però con i loro attaccanti principi. Si perchè Miguel Borja e Edinson Cavani sono probabilmente le facce meno sorridenti nei due club principi di Buenos Aires.

Borja e Cavani, i bomber in difficoltà

Il colibrì ha perso il feeling con la porta, solo 4 gol fin qui in campionato e due rigori sbagliati in stagione.. l’ultimo match contro il Gimnasia l’ha visto poi uscire dolorante mettendo a rischio la sua presenza contro il Boca. Dall’altra parte la stagione di Cavani è probabilmente ancora più complicata con il matador decisivo in negativo nell’eliminazione dal dischetto. 2 poi solo i gol in campionato e 2 i rigori sbagliati.. Due bomber quindi in crisi totale.

Mastantuono e Palacios i volti sorridenti

A risplendere invece sono stati fin ora Mastantuono e Palacios. Il primo classe 2007’, al rientro dagli impegni con la Nazionale si è caricato sulle spalle i Millionarios trascinandoli fin’ora con 2 gol e 2 assist e tante prestazioni brillanti come le ultime due contro Talleres e Gimnasia… Dall’altra parte è il cileno Carlos Palcios, classe 2000’ la figura centrale nella grande stagione nel Torneo Apertura degli Xeneises. Il cileno ha siglato fin’ora 3 gol e 3 assist, timbrando nelle ultime 2 contro Belgrano ed Estudiantes. Borja e Cavani quindi alla ricerca di riscatto. Mastantuono e Palacios per imporsi definitivamente nell’Olimpo della Liga Profesional con gli undici Gallardo e Gago che faranno di tutto per vincere in un Superclasico pronto a regalarci SPETTACOLO….