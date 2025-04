3 punti all’Unipol Domus che posso valere l’Europa o la Salvezza, Fiorentina e Cagliari si giocano tantissimo nel match della 33^esima giornata di Serie A. Una gara fondamentale per entrambe. I viola arrivano da 2 pareggi consecutivi in campionato e dal passaggio del turno in Conference League. Dall’altra parte i sardi hanno vinto si una delle ultime otto pareggiandone quattro, ma le tre sconfitte sono arrivate contro Juventus, Bologna e Roma.

Fiorentina, vietato sottovalutare il Cagliari

Un’avversario quindi, la banda Nicola da non sottovalutare per la Fiorentina e che farà tutto il possibile per centrare punti chiave nella lotta salvezza. Fiorentina che dovrebbe schierare un undici molto simile a quello tipo con l’unica differenza di Beltran al posto di Gudmundsson con i viola che rispetto al match europeo contro il Celje recuperano Marì e Ndour con il primo che partirà dal 1’ al posto di Comuzzo al pari di Gosens pronto a riprendersi la fascia sinistra. In attacco poi titolarissimo sarà Moise Kean. Il centravanti gigliato al quale Commisso ha ribadito la volontà di confermarlo anche la prossima stagione vorrà confermare la vena realizzativa di questa stagione dopo lo stop in campionato contro il Parma per trascinare i gigliati. Per una Fiorentina che a Cagliari vuole tornare al successo per continuare a sognare l’Europa anche nella prossima stagione.

Cagliari-Fiorentina, la probabili per il match dell’Unipol Domus

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo, Piccoli. Allenatore: Nicola.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Beltran, Kean. Allenatore: Palladino.

Cagliari, i convocati

Portieri: Caprile, Sherri, Ciocci.

Difensori: Augello, Palomino, Luperto, Mina, Zappa, Obert.

Centrocampisti: Adopo, Makoumbou, Prati, Viola, Marin, Zortea, Gaetano, Felici.

Attaccanti: Piccoli, Pavoletti, Kingstone, Coman, Luvumbo.

Fiorentina, i convocati

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano; Difensori: Comuzzo, Dodo, Pablo Marì, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri, Gosens; Centrocampisti: Cataldi, Fagioli, Folorunsho, Adli, Mandragora, Ndour, Richardson; Attaccanti: Beltran, Gudmundsson, Kean, Zaniolo.