Volley Femminile, settimo scudetto consecutivo per Conegliano

La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano ha vinto il campionato femminile italiano di pallavolo, battendo la Numia Vero Volley Milano nella terza partita delle finali Scudetto con il punteggio di 3 set a 0, dopo aver vinto anche le prime due partite (3-1 e 3-0). Conegliano è da anni la squadra più forte d’Italia e probabilmente del mondo: questo è il suo settimo Scudetto consecutivo, l’ottavo della sua storia. Dal 2019 vince tutte le competizioni giocate in Italia, quindi anche la Coppa Italia e la Supercoppa italiana (quest’anno le ha già vinte entrambe).

La stagione di Conegliano

In questa stagione finora ha perso una sola partita sulle 54 giocate in tutte le competizioni; gliene mancano ancora due, cioè la semifinale e l’eventuale finale di Champions League, principale competizione europea, di cui è detentrice. In semifinale affronterà ancora Milano, che in questi anni ha provato in tutti i modi a superare Conegliano, per il momento senza riuscirci. Vincesse anche la Champions League, per la prima volta Conegliano chiuderebbe la stagione con cinque titoli su cinque, visto che lo scorso dicembre ha ottenuto il successo anche nel Mondiale per club.