Lorenzo De Silvestri, difensore del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Mediaset prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Empoli: “Dobbiamo fare una partita attenta e concentrata come spesso ci accade e come deve essere interpretata. La squadra è pronta, cercheremo di fare una super partita. Il sogno è bellissimo, per arrivare a quel sogno c’è da fare novanta minuti e più al massimo”.