Mutua Madrid Open, cinque italiani in campo oggi: il programma completo

Continuerà oggi il programma del Mutua Madrid Open, il Masters 1000 in terra spagnola. Ieri è stata una giornata dolceamara per l’Italia, con le vittorie di Federico Cinà e Flavio Cobolli e la sconfitta da parte di Fabio Fognini.

Il programma di oggi: cinque italiani in campo

La giornata odierna si aprirà alle ore 11 con Mattia Bellucci, che sfiderà Damir Dzumhur. A seguire, dopo le 12:30, in campo Luciano Darderi, che se la vedrà con Quentin Halys. Toccherà poi a Lorenzo Sonego, che affronterà Miomir Kecmanovic. Spazio dunque a Matteo Arnaldi, in campo contro Borna Coric. Per quanto riguarda il tabellone femminile, nel pomeriggio in campo Lucia Bronzetti: l’azzurra affronterà Madison Keys.

Le gare del tabellone maschile

Damir Dzumhur-Mattia Bellucci

Lorenzo Sonego-Miomir Kecmanovic

Quentin Halys-Luciano Darderi

Matteo Arnaldi-Borna Coric

Le gare del tabellone femminile

Madison Keys-Lucia Bronzetti