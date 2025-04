Fiorentina, Dodo out diverse settimane

Non arrivano buone notizie in casa Fiorentina dopo il forfait a Cagliari di Moise Kean, dovuto a problemi familiari che lo vedono ancora a Parigi e difficilmente in campo contro l’Empoli, i viola perdono anche Dodo. Il terzino reduce da un’ottima prova in Sardegna ha accusato nelle ultime ore dolori addominali che l’hanno costretto al ricovero in ospedale causa una appendicite che lo potrebbe costringere a saltare non soltanto l’Empoli. Ma anche diversi altri match con i tempi di recupero che nel peggiore dei casi potrebbero allungarsi fino a 3-4 settimane.

Fiorentina, l’alternativa a Dodo e il momento viola

Un’emergenza che Palladino dovrebbe tamponare almeno dal 1’ minuto con Folorunsho. L’ex Napoli si è sempre dimostrato molto duttile da quando è approdato a Firenze e dovrebbe essere quindi lui ad occupare quella posizione come nella gara di ritorno contro lo Celje. Fiorentina che vista la probabile assenza di Kean dovrebbe quindi riproporre la coppia d’attacco formata da Gudmundsson e Beltran con i due che hanno ben figurato a Cagliari dimostrando un’ottima intesa.

Gosens, titolare a sinistra

Sulla sinistra poi resta in vantaggio Gosens su Parisi con il tedesco che in assenza di Kean si è quasi sempre preso la viola decidendo le tre gare contro Genoa, Lecce e Cagliari mancando la rete solo nella sconfitta interna contro il Como. Una sfida, quella contro l’Empoli che per la Fiorentina è diventata un tabù negli ultimi 6 precedenti. 1 sconfitta e 4 pareggi negli ultimi scontri in Serie A oltre l’eliminazione di dicembre in Coppa Italia. Fiorentina quindi che non può certamente approcciare male al derby di Domenica con l’obiettivo di provare a scalare la classifica e presentarsi al meglio all’impegnativa semifinale d’andata al Benito Villamarin contro il Betis Siviglia…

Fiorentina-Empoli, le probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Richardson, Gosens; Beltran, Gumdundsson.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Esposito, Fazzini; Colombo.