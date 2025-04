Lecce, il tifo giallorosso attacca la Lega Serie A (FOTO)

Con uno striscione, firmato Ultrà Lecce, affisso all’esterno del Via del Mare, il tifo organizzato del club salentino attacca fortemente la decisione della Lega Serie A di far disputare domenica alle 20.45 al Gewiss Stadium la gara tra Lecce ed Atalanta. Il match inizialmente programmato per questa sera era stato rinviato dopo la morte improvvisa a 47 anni dello storico fisioterapista giallorosso Graziano Fiorita. Il tifo giallorosso si è duramente opposto alla decisione della Lega con uno striscione eloquente:

Questo lo striscione esposto all’esterno del Via Del Mare dagli Ultra’ Lecce.