La Juventus ritrova il sorriso: 2 gol al Monza, poi resiste in 10, Tudor quarto

La Juventus ritrova il sorriso dopo il pesante ko di Parma: 2-0 al Monza firmato da Nico Gonzalez e Kolo Muani. Poi resistenza in 10 contro 11 per l’espulsione di Yildiz a fine primo tempo, che rischiava di complicare le cose. I bianconeri con questo successo superano momentaneamente il Bologna al 4° posto.

Al 5′ Kolo Muani è già pericoloso, in rovesciata sveglia i riflessi di Turati. Passano due minuti e Birindelli fa una bella discesa, calciando però debolmente. Al 12′ ecco il gol bianconero: Nico Gonzalez finta il tiro, salta il diretto avversario e batte Turati di sinistro. Al 22′ ci prova Thuram da fuori area, mandando alto. Ancora pericoloso Kolo Muani poco dopo: saltato Caldirola, il francese si fa ipnotizzare da Turati e manda fuori. Altro errore di Kolo Muani, che al 29′ si allunga troppo il pallone e Turati ringrazia in uscita. Al 33′ finalmente il raddoppio di Kolo Muani: assist di Thuram, l’attaccante insacca. Al 47′ clamorosa espulsione di Yildiz che colpisce volontariamente Bianco con una gomitata in viso. Il VAR aiuta l’arbitro, che lo espelle.

Nella ripresa la Juventus resiste in 10. Il Monza inizia la ripresa spingendo tantissimo e cercando di sfruttare la superiorità numerica. I biancorossi sono costantemente nell’area avversaria e al 51′ dopo un cross da sinistra irrompe Birindelli, il cui colpo di testa però finisce tra le braccia di Di Gregorio. Al 55′ è invece Castrovilli a concludere alto dal limite senza troppa pressione, ma la preoccupazione per Tudor è tanta visto che la Vecchia Signora non riesce a uscire dalla metà campo. Reagisce la Juventus al 59′ con il solito Nico Gonzalez, che riceve da Kolo Muani, entra in area e con l’esterno mancino non colpisce benissimo, permettendo a Turati di tenere in vita i suoi. Il pressing dei brianzoli è continuo, ma di chance vere e proprie non ne producono, eccezion fatta per il sinistro deviato in corner di Forson, che non impensierisce comunque Di Gregorio. All’83’ ci prova Caprari di testa, ma la palla termina docile tra le braccia del portiere italiano dei bianconeri. Finisce così, con una vittoria preziosa per la Vecchia Signora e un ko che stasera, in base a quanto farà il Lecce, potrebbe significare retrocessione per il Monza.