Napoli, Conte: “Scudetto? Sarebbe un prodigio. Inter? Non l’ho vista”

Antonio Conte, tecnico del Napoli ha parlato così nel post partita di Napoli-Torino 2-0, ai microfoni di DAZN. Inter-Roma?: “Non l’ho guardata, se volete non crederci, non credeteci. Ho guardato il secondo tempo di Fiorentina-Empoli e ho spento il cellulare“.

Sulla vittoria

Sull’emozione della vittoria: “L’emozione? Mancano 4 passi, ne abbiamo fatto 1, ci siamo portati avanti. Affronteremo Lecce e Parma in trasferta che lottano per la salvezza e in casa Genoa e Cagliari. Oggi contava vincere, siamo consci delle nostre forze. Oggi lo stadio è stato il 12^esimo uomo in campo. Già arrivare ed entrare allo stadio è stato complicato dalle tante persone presenti. Erano eccitati e cercavano di trasferirci tutta la loro energia“.

Sulle parole della scorsa settimana e i centrocampisti

Sulle dichiarazioni della scorsa settimana: “Io parlo di calcio, qualunque cosa uno dice viene poi strumentalizzata, quindi preferisco parlare di calcio“.

Sugli interni di centrocampo: “Andando a vedere la rosa della squadra ho deciso di puntare su di loro perché erano quelli che potevano portarci più gol. Non abbiamo tanti giocatori che possono andare in doppia cifra. Credo che tanti nostri giocatori siano molto migliorati. E’ molto bello il taglio di Anguissa sul primo gol di McTominay. Abbiamo lavorato tanto. Ora la Champions è un fatto aritmetico. Pensare da dove partivamo e dove siamo arrivati è straordinario. Lo Scudetto? Sarebbe un prodigio“.