Napoli, le parole di Spinazzola e McTominay nel post Torino

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta per 2-0 sul Torino: “Mc Tominay è un ragazzo speciale, d’oro, sempre col sorriso e un lavoratore incredibile. Siamo fortunati ad averlo. Stiamo lavorando dal primo giorno con una dedizione incredibile, giusto crederci e lottare per questo obiettivo perché è stata veramente lunga e sappiamo quanto abbiamo sudato per arrivare qui“.

Napoli, parola a McTominay

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, commenta così ai microfoni di DAZN il successo per 2-0 sul Torino grazie alla sua seconda doppietta consecutiva che lo ha fatto salire a quota 11 gol: “Mazzocchi mi chiama McFratm, mi piace. Per lo scudetto vediamo cosa succede, il livello della squadra di due anni fa era molto alto. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, intanto siamo davanti a tutti“.