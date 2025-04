Napoli-Torino 2-0, McTominay firma il sorpasso all’Inter

Termina 2-0 al Diego Armando Maradona la sfida della 34^ giornata di Serie A tra Napoli e Torino. Un successo griffato dalla doppietta di Scott McTominay. Un successo che dopo il ko dell’Inter contro la Roma vale il sorpasso e la vetta solitaria per la banda Antonio Conte ora prima a 74 punti.

Napoli-Torino, le ufficiali

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. All. Conte.

TORINO (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Masina, Maripan, Coco; Pedersen, Linetty, Tameze, Casadei, Biraghi; Elmas; Adams. All. Vanoli.

Doppietta McTominay, volano gli azzurri

Due minuti e azzurri subito pericolosi. Batti e ribatti nell’area di rigore granata, Anguissa e Olivera non riescono però a impegnare Milinkovic-Savic. Toro che rischia ancora al 4′. Il portiere serbo svirgola il passaggio sulla pressione di Lukaku, riesce a cavarsela con un po’ di affanno Maripan. Azzurri che la sbloccano dopo 8 minuti con McTominay. Palla in verticale di Di Lorenzo per il taglio di Anguissa che va al cross basso deviato alle spalle di Milinkovic-Savic dallo scozzese, al decimo gol. Esplode il Maradona! Toro pericoloso al 20′. Linetty avvia l’azione in progressione, il tiro di Elmas viene respinto sui piedi di Biraghi che va al cross troppo alto per Adams. Ancora gol di McTominay al 42′. Politano si porta a spasso Biraghi e va al cross per il secondo inserimento vincente del centrocampista scozzese, al quarto centro nelle ultime due partite.

Finisce 2-0, azzurri primi

Primo guizzo della ripresa del Napoli al 61′ con Billing, subentrato all’infortunato Anguissa. Vicino al terzo gol il Napoli, cross morbido di Spinazzola per il colpo di testa del numero 15 che si stampa sulla parte alta della porta. 3 minuti e il Napoli perde per un problema fisico anche Buongiorno. Entra Rafa Marin. Napoli che controlla fino allo scadere e centra 3 punti fondamentali che valgono il sorpasso sull’Inter e la vetta solitaria. Azzurri aritmeticamente in Champions League.