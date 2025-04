Barcellona-Inter, Inzaghi perde un big per la semifinale

Brutte notizie per Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, che all’indomani della sfida contro la Roma persa per 0-1 a San Siro ha perso Benjamin Pavard: il difensore francese ha rimediato una distorsione alla caviglia, che verrà valutata nei prossimi giorni ma che impedirà all’ex Bayern Monaco di partire per l’andata delle semifinali a Barcellona.