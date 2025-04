Colpo Cagliari, vince 0-2 a Verona: salvezza vicina. A segno Pavoletti e Deiola

I rossoblù sbancano il Bentegodi, conquistano tre punti, superano i veronesi in classifica e si portano a + 8 dalla zona retrocessione. Vittoria di peso specifico clamoroso per il Cagliari a Verona che, quasi, chiude i conti per la salvezza.

La cronaca della vittoria del Cagliari

Alla prima stagionale da titolare, Leonardo Pavoletti torna protagonista e regala al Cagliari una vittoria fondamentale in casa del Verona. Il suo gol, arrivato al 28’ del primo tempo, consente ai rossoblù di conquistare tre punti pesantissimi che valgono un +8 sulla coppia Empoli-Venezia, attualmente terz’ultime. La squadra di Zanetti, invece, resta a +7 sulla zona retrocessione ma non vince da cinque partite e vede complicarsi il suo cammino.

Nel primo tempo, il Cagliari parte meglio, sfruttando la velocità di Adopo e Luvumbo. È proprio quest’ultimo a servire il cross decisivo: Coppola e Gilardi sbagliano l’intervento, e Pavoletti, implacabile, batte Montipò. Il Verona soffre: Suslov, poco ispirato, viene sostituito dopo meno di mezz’ora, ma il cambio non basta a risollevare l’Hellas, incapace di creare vere occasioni. Solo nel finale Duda impensierisce Caprile su punizione.

Nella ripresa, il copione non cambia. Nonostante i tentativi di Zanetti di rimescolare le carte con gli ingressi di Lazovic, Lambourde, Livramento e Kastanos, il Verona si mostra disordinato e poco pericoloso. Il Cagliari gestisce senza affanni e nel finale sfrutta anche la superiorità numerica, dopo l’espulsione di Ghilardi per fallo su Gaetano. Il numero 70, ex Napoli, in contropiede serve a Deiola il pallone dello 0-2.

Per il Cagliari di Nicola, è una vittoria d’oro: Pavoletti si conferma ancora una volta l’uomo delle partite pesanti, mentre la squadra dà segnali di solidità e carattere. Per il Verona, invece, la situazione si fa delicata: serviranno nuove energie e soluzioni per evitare di essere risucchiati nella lotta salvezza.