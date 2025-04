Lazio, Baroni: “Provato a vincere fino alla fine. Pedro è infinito”

Marco Baroni, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 contro il Parma: “Onestamente era molto che non prendevamo gol così subito. È chiaro che il primo già ti mette in una condizione… Sul secondo c’è anche un doppio rimpallo, ma non voglio commentare questo. La squadra è andata in difficoltà, anche se ha cercato di giocare. Magari non avevamo quella velocità che serviva, i cambi ci hanno dato qualcosa in più. Voglio partire dagli ultimi 30 minuti, è quello che siamo noi. Abbiamo messo ritmo, sono contentissimo per i 2 gol di Pedro, che è infinito, ma volevamo la vittoria, ci manca da morire davanti ai nostri tifosi“.

Sulla partita

Che cosa non è andato: “Il portiere loro fa 7 minuti di possesso, dovevamo far meglio sui rinvii suoi. Guardo sempre la squadra, cerco di vedere come posso migliorare questi ragazzi, siamo nel rush finale, ci siamo e ci saremo fino in fondo. Non molliamo, recuperare un 2-0 significa che non molliamo mai e questa è la cosa più importante perché è ciò che conta“.

Sui gol presi e il finale di stagione

Il 45% dei gol subiti li avete presi nel primo quarto d’ora del primo tempo o del secondo: “C’è un insieme di cose, si lavora per questo. Siamo alla 48^ partita, le analisi le faremo, ma voglio guardare perché ci serve quello che abbiamo fatto, recuperare un risultato così è da squadra vera, da squadra che non molla e ha mentalità. Gli errori li abbiamo fatti, ne siamo consapevoli, sono errori che ti ammazzano, ma siamo rimasti vivi e, se avessimo segnato prima il 2-2, potevamo anche vincere“.

Cosa deve trovare la Lazio per questo finale di stagione: “La migliore condizione. Veniamo da tante partite tirate, ci sono giocatori che è anche il primo anno che fanno un minutaggio così alto. Ma non voglio alibi, non li do alla squadra. Abbiamo settimane, anche se corte, per lavorare e andremo in campo cercando di non commettere certi errori“.