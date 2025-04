Lazio-Parma 2-2, Pedro riprende la banda Chivu

Termina 2-2 la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Parma ducali avanti con la doppietta di Ondrejka e rimontati nel finale da quella di Pedro.

Lazio-Parma, le ufficiali

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

PARMA (3-5-2): Suzuki; Leoni, Valenti, Hainaut; Delprato, Keita, Sohm, Valeri; Ondrejka; Pellegrino, Bonny. All. Chivu

Parma avanti con Ondrejka

Parma subito in vantaggio con Ondrejka, la sorpresa dal primo minuto di Chivu. Lancio di Sohm per Valeri sulla sinistra. Il terzino ex Cremonese mette al centro per Ondrejka che lasciato colpevolmente solo dai difensori biancocelesti stoppa e mette alle spalle di Mandas con il destro. Rovella pericoloso al 26′. Ci prova da fuori con l’interno destro l’ex regista del Genoa ma il suo tiro finisce largo alla sinistra della porta difesa da Suzuki. Occasione per Castellanos al 38′ che segna ma la rete viene annullata. In scivolata fa 1-1 ma tutto fermo per fuorigioco!! Grande palla di Gila per il Taty che in scivolata ruba il tempo a Suzuki e segna. L’argentino però è partito avanti rispetto alla linea difensiva di Chivu. Finisce 0-1 il primo tempo.

Ondrejka raddoppia, Pedro pareggia

Ancora Ondrejka!!! 2-0 per il Parma. Questa volta fa tutto da solo lo svedese. Fortunato nel vincere un rimpallo al limite dell’area poi bravissimo a mettere il pallone sul palo lungo alle spalle di Mandas. Pellegrino spreca lo 0-3. Che occasione per il centravanti ducale. Ruba il pallone a Gila e si lancia da solo in uno contro uno con Mandas. Si fa però ipnotizzare dal portiere greco. Chance per Pellegrini. Ottima occasione per Pellegrini ben servito da Pedro. Il terzino romano scappa a Hainaut e si inserisce in area ma Leoni in chiusura e Suzuki in uscita fermano tutto. 2 minuti e al 69′ ci prova anche Isaksen. Spinge adesso la Lazio. Grande palla filtrante di Rovella per il danese che sbuca davanti a Suzuki che si supera. Il giapponese in uscita devia il tocco di esterno ravvicinato di Isaksen. 1-2, Pedro accorcia all’80’. La Lazio accorcia le distanze con Pedro che ribatte in rete una respinta di Suzuki sul tiro di Tchaouna. Primo errore della gara di Leoni che fa scorrere ingenuamente il pallone in area invece di calciarlo via e permettendo a Pedro di calciare. 1 minuto e ancora Pedro fa 2-2. Ancora Pedro, lasciato colpevolmente solo dalla difesa ducale, di testa mette in porta il pallone, crossato sul secondo palo da Pellegrini, del 2-2.