Arrivano novità importanti da Milanello: l’attaccante rossonero Luka Jovic ieri non è partito titolare contro il Venezia a causa di un problema fisico nel riscaldamento. Il numero 9 ha riportato una lombalgia acuta con lo staff medico del Milan al lavoro per rimetterlo immediatamente in sesto. Il grande obiettivo è la finale di Coppa Italia contro il Bologna.