Verstappen già sa tutto: annuncio bomba in F1

In un campionato di Formula 1 che continua a regalare sorprese, Max Verstappen si ritrova a fare i conti con un’annata meno dominante del previsto.

Dopo quattro titoli mondiali consecutivi e un’egemonia Red Bull che ha segnato l’ultimo quadriennio, il 2025 si sta rivelando più complesso del previsto. I numeri lo confermano: dopo diverse gare, il fuoriclasse olandese è solo terzo in classifica con 87 punti, superato dai due piloti McLaren, Oscar Piastri (99) e Lando Norris (89). Per ora, appena una vittoria e tre podi complessivi. Il divario prestazionale della RB21 rispetto alle concorrenti sembra essere più marcato rispetto alle precedenti stagioni. Se nelle annate passate il dominio era netto, oggi Verstappen deve combattere con una vettura che fatica a imporsi su tutti i tracciati e che, soprattutto, non trasmette più quella sensazione di invincibilità. Il rapporto interno con la scuderia poi, non è più saldo come un tempo e le tensioni tra il pilota olandese e i vertici Red Bull – già note da tempo – sono state ulteriormente acuite da fattori esterni, in primis l’arrivo imminente del nuovo regolamento tecnico 2026 e il cambio di power unit.

Non è un mistero che diverse squadre abbiano già avviato il pressing per accaparrarsi Verstappen nel futuro prossimo. Mercedes continua a tenere d’occhio la situazione con il fiuto di Toto Wolff, ma è l’Aston Martin a essere improvvisamente salita in pole grazie a un colpo di mercato che potrebbe ribaltare gli equilibri: l’arrivo di Adrian Newey, geniale progettista e fedelissimo del campione olandese.

Mazzola svela tutto: Newey aspetta Verstappen

A rafforzare quest’ipotesi sono arrivate anche le parole di Luigi Mazzola, ex ingegnere Ferrari, che a Sky Sport Race Anatomy ha commentato così la situazione: “Se Newey è andato in Aston Martin, vuol dire che sa che la power unit del 2026 funzionerà. Tra il motore Honda e la benzina Aramco c’è il connubio giusto. Un progettista di quel livello non va in un team a caso”. Mazzola ha anche sottolineato come l’amicizia tra Verstappen e Newey non sia da sottovalutare: “Si conoscono eccome. Questo vuol dire che Max sa benissimo cosa succederà lì. E magari anche in Mercedes, perché secondo me Wolff sta alla finestra”.

Sul possibile anno sabbatico di Verstappen si è detto scettico: “Non ci penserei nemmeno, se mi offrissero 300 milioni sorriderei come tutti. Ma Max sa già quale sarà il team vincente nel 2026”. Un’affermazione forte, che rilancia un dibattito sempre più acceso sul futuro del quattro volte iridato, ma quel che è certo è che Verstappen, oggi, vive da osservatore privilegiato un paddock in evoluzione. Con un piede ancora dentro Red Bull e l’altro pronto a fare il salto altrove, il 2025 potrebbe davvero essere il crocevia decisivo della sua carriera.