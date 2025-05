Il Betis batte la Fiorentina 2-1, ma per la finale è tutto aperto

Va al Betis Siviglia l’andata della semifinale di Conference League contro la Fiorentina. La formazione spagnola di casa si impone 2-1, ma i viola possono uscire a testa alta e speranzosi in vista del ritorno. La formazione di Raffaele Palladino, grazie al gol del capitano Luca Ranieri, è ancora in piena corsa per qualificarsi per la finale.

La cronaca della vittoria del Betis sulla Fiorentina

Al Benito Villamarín il Betis supera la Fiorentina 2-1 al termine di una sfida equilibrata e vivace, in cui i padroni di casa si dimostrano più concreti sotto porta. Il vantaggio arriva grazie a Ezzalzouli, bravo a raccogliere una palla respinta dalla traversa dopo una bella azione sulla destra di Bakambu. Il gol viene assegnato solo dopo una lunga revisione al VAR: la sfera, infatti, aveva varcato la linea prima di rimbalzare nuovamente sul legno.

La Fiorentina reagisce con determinazione. Ranieri ha subito una buona chance sugli sviluppi di un corner, ma spreca da posizione favorevole. Poco dopo è Isco a sfiorare il raddoppio per i biancoverdi con un tiro a giro che esce di poco. I viola insistono: Fagioli illumina sulla sinistra, Gosens serve un preciso cross per Mandragora che colpisce di testa sfiorando il palo.

La gara si spegne momentaneamente con diversi errori in impostazione da entrambe le parti. Il Betis ha un’altra grande occasione con Bartra, che però fallisce da due passi.

Nella ripresa, il Betis sfiora il gol più volte e riesce a raddoppiare con un gran destro al volo di Antony. La Fiorentina non si arrende: Gosens serve Ranieri che accorcia con un bel sinistro. Poco dopo, Gosens ha l’opportunità per il pareggio, ma sbaglia clamorosamente. I possono sperare quindi nella rimonta al ritorno al Franchi contro gli andalusi.