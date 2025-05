Ferrari, tifosi sconcertati: è una vera mazzata

In occasione del Gran Premio di Miami, la Ferrari ha svelato una nuova livrea speciale per la SF-25, che sarà utilizzata da Leclerc e Hamilton nel weekend in Florida. La colorazione, ispirata al primo anniversario della partnership con HP, segna una rottura evidente con la tradizione: al classico rosso Ferrari si affiancano in modo predominante il bianco e il blu, soprattutto nella zona posteriore e sugli alettoni. Un tributo cromatico che ha generato reazioni contrastanti, soprattutto sui social. Nel post pubblicato dalla Scuderia Ferrari sul proprio profilo ufficiale X, i commenti sono immediatamente esplosi: “Sembra la macchina della Williams”, scrive un tifoso. Un altro aggiunge: “Bella per HP, meno per chi ama la Ferrari vera”. E ancora – Se la macchina non va, almeno la coloriamo.

L’operazione, nata per celebrare un accordo commerciale, finisce così per dividere la tifoseria, tenendo a mente che questi sono i commenti più “pacati”. C’è chi apprezza il tentativo di innovare, ma molti restano legati all’immagine classica della Rossa: un simbolo che per decenni ha significato passione, identità e continuità. Il debutto della nuova livrea avverrà sotto gli occhi di un pubblico americano sempre più appassionato, ma anche esigente. E per una Ferrari che cerca di rientrare nella lotta al vertice, sarà importante che l’estetica non prenda il posto delle prestazioni, perché alla fine, più dei colori, a fare la differenza sono sempre i risultati.