Fiorentina, Kean in campo dal 1′ contro la Roma

A Roma per restare in scia al treno Europeo la Fiorentina, deve dimenticare in fretta la sconfitta del Benito Villamarin e concentrarsi immediatamente sull’ostica trasferta dell’Olimpico contro i giallorossi di Ranieri. Una squadra la Roma ancora imbattuta in campionato in questo 2025 e che non perde dal ko 2-0 contro il Como a dicembre. Viola che prima della sconfitta del Benito Villamarin aveva collezionato 6 successi e 3 pareggi. Un ottimo momento di forma per una squadra che anche dovuto fare a meno di Moise Kean negli ultimi due impegni in campionato.

Rientra Kean

Fiorentina che potrà contare sul suo centravanti dal 1’ minuto contro la Roma dopo i 45 minuti contro il Betis Siviglia. Chi sicuramente non ci sarà sono Ranieri, squalificato e Dodo, ancora alle prese con il recupero post operazione per appendicite. Assenza quasi certa è anche quella di Danilo Cataldi. Il centrocampista si è infortunato contro il Betis e nelle prossime la Fiorentina comunicherà le condizioni del giocatore. Viola che non dovrebbe cambiare più di tanto nell’undici titolare con Comuzzo pronto a prendere il posto di Ranieri. E Parisi e Folorunsho a contendersi una maglia dal 1’ per sostituire Dodo. In mezzo al campo poi sarà Adli a sostituire Cataldi con Fagioli che in caso di turno di riposo potrebbe lasciare spazio ad uno tra Richardson e Ndour con Kean e Gudmundsson che formeranno la coppia d’attacco. Per una Fiorentina che a Roma va alla ricerca del terzo successo consecutivo in campionato per superare i giallorossi e restare attaccata al treno Europeo…

Roma-Fiorentina, le probabile formazioni

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Soulé, Cristante, Koné, Pellegrini, Angelino; Dovbyk, Shomurodov. Allenatore: Claudio Ranieri.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Comuzzo; Parisi, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Raffaele Palladino.